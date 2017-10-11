Промес поблагодарил Роббена

Полузащитник «Спартака» и сборной Нидерландов Квинси Промес поблагодарил своего соотечественника Арьена Роббена.
«Спасибо за все, маэстро!» - написал Промес.
Ранее стало известно, что Роббен объявил о завершении карьеры в сборной Нидерландов.
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Исполнители есть, таланты тоже. Но они так и останутся "вечно перспективными" и с большим будущим, которое так и не наступит.
Исполнители есть, таланты тоже. Но они так и останутся "вечно перспективными" и с большим будущим, которое так и не наступит.