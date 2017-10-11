Зеедорф: «ДНК „Милана“ не может исчезнуть в одночасье»

Бывший игрок и наставник «Милана» Кларенс Зеедорф поделился мнением касательно нынешней формы итальянского клуба.



«Каким одним словом я бы определил „Милан“? Я думаю это слово „победа“. Вы можете не всегда побеждать, но в итоге можете стать командой-победителем. Даже если вы теряете очки у вас есть возможность быть конкурентоспособной командой. Вы можете забивать голы с большими трудностями, но это делает вас смелее. Вот каким я представляю себе „Милан“.



Новое руководство создало новую команду и теперь нужно работать с самоотверженностью и силой, чтобы вновь вернуть свои былые позиции на вершину чемпионата. Конечно это требует времени, хотя в современном футболе все происходит намного быстрее. ДНК „Милана“ не может исчезнуть в одночасье и я уверен, что болельщики вновь скоро будут искренне радоваться достижениям команды».



Ранее сообщалось, что Зеедорф может стать тренером «Олдхэм Атлетик».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте