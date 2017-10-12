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Врач «Беневенто» взял на себя вину за положительную допинг-пробу капитана команды

сегодня, 00:58

Врач «Беневенто» Вальтер Джорджоне взял на себя вину в том, что допинг-проба 30-летнего капитана команды Фабио Лучиони дала положительный результат на клостебол. Доктор дал показания в Антидопинговом комитете Италии и признался, что использовал для восстановления игрока спрей, который содержал это запрещенное вещество. Он подчеркнул, что Лучиони не знал об этом, а спрей принадлежал лично врачу и к нему не имели доступ другие члены и игроки клуба.

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