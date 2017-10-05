Обвиняемый в употреблении допинга капитан «Беневенто»: «Я верю в правосудие»

Капитан новичка Серии А «Беневенто» Фабио Лучиони подчеркнул, что не нарушал антидопинговых правил, а запрещенное вещество попало в его организм случайно – за это он может быть дисквалифицирован на четыре года.

«Следователь спрашивал меня, я отвечал очень спокойно. Я спокоен, потому что верю в правосудие и надеюсь, что все будет хорошо. Я не могу взять на себя ответственность за случившееся. Благодарю клуб за поддержку. Он делает все возможное, чтобы мне помочь. Надеюсь, все решится как можно скорее, и я смогу помочь команде в трудное время».

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