Заболотный: «Вызов игроков „Тосно“ в сборную подстегнул всех россиян в клубе»

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный поделился впечатлениями от игры за сборную России в контрольных матчах с Южной Кореей (4:2) и Ираном (1:1):

«Создаёт ли сложности в адаптации к таким соперникам отсутствие еврокубкового опыта? Я бы не сказал, что есть трудности. Всё-таки в чемпионате России мы много играем против сильных легионеров – это даёт очень хорошую практику. Конечно, всегда хочется большего. Но в плане привыкания к такого рода оппонентам не могу сказать, что мне было трудно. Особых проблем с адаптацией к игре за сборную России у меня не было. Разве что атмосфера на стадионе немного другая. Очень приятно играть при почти полностью заполненных трибунах и в Москве против Кореи, и в Казани против Ирана. Спасибо болельщикам за поддержку.

Можно ли ожидать, что „Тосно“ после вызова меня, Шахова и Чернова со временем станет базовым клубом сборной? Мы будем стараться (улыбается). В этот раз в клубе поздравили нас с Женей Черновым – мы оказались единственными „выжившими“ после того отбора. Но вообще „Тосно“ сейчас каждый свой матч играет на пределе возможностей. Вызов в национальную команду ещё больше подстегнул всех ребят с российским паспортом. Не знаю, можно ли повторить это достижение, но стремиться к этому мы будем».

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