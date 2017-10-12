Дефо: «Мечтаю сыграть на ЧМ-2018»

Нападающий «Борнмута» Джермейн Дефо отметил, что все еще хочет оставить свой след в сборной Англии.

«В сезон перед чемпионатом мира все хотят проявить себя как можно лучше, потому что это оценивается при определении состава сборной. Нужно хорошо играть за клуб и забивать голы. Игра на чемпионате мира – это вершина, возможность добиться чего-то особенного. Думаю, у нынешней сборной большие возможности. Конечно, я мечтаю сыграть на чемпионате мира».

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