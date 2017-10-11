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Видаль не будет завершать карьеру в сборной Чили

сегодня, 22:04

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль в своем «твиттере» сообщил, что не намерен завершать международную карьеру.

«Воин может плакать, чувствовать страх и разочарование, но он никогда не сдается до самой смерти! Это тяжелый момент, но он не ставит крест на нашей команде. Вместе мы будем сильнее, чем когда-либо раньше. Сборная Чили пойдет за новыми победами, увидимся в следующей битве!» — написал 30-летний Видаль.

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Все комментарии
Jeck Denielse
сегодня в 23:27
А в какой сборной он будет завершать карьеру,если не в Чили ??
Sully
сегодня в 23:25
как, вроде сегодня утром уже завершил?
yudin_duda
сегодня в 22:57
Континент балаьолов, сначала гном, сейчас еще один клоун вылез...
eaguar
сегодня в 22:51
удачи
ману дель мораль ответил Mamaev
сегодня в 22:45
Месси от истерики то сделал. Эмоции надо сдерживать. Да и к тому же Зидан уважаем как человек и про него различные слухи не ползают всюду)
Mamaev
сегодня в 22:44
Самое смешное, что сейчас чили вылетели из за своего же протеста пару лет назад. Чили сыграл с боливией вничью, а перуанцы проиграли, и благодаря этому протесту им присудили тех. победу, т. к. за боливию играл футболист которого неправильно наоурализовали. Сейчас у перу и чили по 26 очков но у первых лучше разница забитых мячей. Если бы не протест, перу-23 чили-24 и стыки
__Эксперт__
сегодня в 22:44
Жменя-он остаётся)
Apsny
сегодня в 22:27
Разочарование их понятно, но бездарно проиграли последний матч, Перу заслужила выход.
Raamtvall
сегодня в 22:26
Они там все в своей Южной Америке тряпки, которые не в состоянии даже из сборной по-человечески уйти? Кто ещё должен уничтожить этих бульдогов в 3 мяча, Саудовская Аравия?
Mamaev ответил ману дель мораль
сегодня в 22:25
ману дель мораль:
Ну, это не отменяет тот факт что месси вохдухан:)
Лучший футболист Франции последних лет, полузащитник мадридского "Реала" Зинедин Зидан принял решение вернуться в состав национальной сборной, чтобы помочь команды квалифицироваться в финальную часть чемпионата мира 2006 года.
Последний раз футболку сборной Франции Зидан надевал на Евро-2004, после чего объявил о завершении международной карьеры, пишет The Independent.
kor_toxa ответил DawnOfDestiny
сегодня в 22:20
DawnOfDestiny:
протрезвел. вернулся)
Я же говорил
/////
kor_toxa
Сегодня 19:52
Ща протрезвеет и вернется))))
ману дель мораль ответил Mamaev
сегодня в 22:17
Ну, это не отменяет тот факт что месси вохдухан:)
TypXXI ответил Mamaev
сегодня в 22:15
Ребенок есть ребенок.
DawnOfDestiny
сегодня в 22:12
протрезвел. вернулся)
denpravd
сегодня в 22:12
Ну, что скажет на этот счёт Жменька?
mphuZ
сегодня в 22:10
так кто выдумал предыдущую новость-то ?)
Mamaev
сегодня в 22:09
жменя семечек
Сегодня 16:38, редактировал Сегодня 16:38
этот не месси!! уж если сказал - ухожу - значит уйдёт! а жаль!
///
Пора переобуваться жменя
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