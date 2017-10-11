Видаль не будет завершать карьеру в сборной Чили

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль в своем «твиттере» сообщил, что не намерен завершать международную карьеру.

«Воин может плакать, чувствовать страх и разочарование, но он никогда не сдается до самой смерти! Это тяжелый момент, но он не ставит крест на нашей команде. Вместе мы будем сильнее, чем когда-либо раньше. Сборная Чили пойдет за новыми победами, увидимся в следующей битве!» — написал 30-летний Видаль.

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