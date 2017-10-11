Агуэро может вернуться на поле уже в эти выходные

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может вернуться в строй в самое ближайшее время и сыграть уже в следующем поединке АПЛ против «Сток Сити».

Напомним, что Агуэро 29 сентября попал в ДТП и сломал ребро. После этого врач сборной Аргентины заявил, что он пропустит пять недель.

Однако аргентинец уже тренируется, а его восстановление проходит самым лучшим образом. Тем не менее медицинский штаб не будет принимать решение о готовности Агуэро к матчу со «Сток Сити» до пятницы.

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