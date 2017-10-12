Почеттино: «Я заснул, когда смотрел матч Аргентины с Эквадором»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал победу сборной Аргентины над Эквадором (3:1) и выход «альбиселесте» на чемпионат мира. Напомним, что форвард «Барселоны» Лионель Месси оформил хет-трик в этой встрече.

«Я заснул, наблюдая за этим поединком, меня разбудили мои дети. Я пропустил первый гол Месси, но видел, что он сделал в итоге. Месси понимал, что не мог не дать Аргентине шанс сыграть на чемпионате мира. Принять непопадание на ЧМ было бы тяжело. Но мы всегда верим в успех аргентинцев, так как знаем, на что они способны вместе с Месси», — рассказал Почеттино.

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