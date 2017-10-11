Пицци выразил готовность покинуть пост главного тренера сборной Чили

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци заявил о готовности подать в отставку со своего поста после поражения от Бразилии (0:3) и непопадания команды в финальную стадию чемпионата мира:

«Касательно моего будущего – как я говорил на прошлой неделе, в такой ситуации мой контракт подходит к концу. Конечно, решение принимать руководству, мы должны обговорить, чего оно хочет для команды, и постараться выбрать лучший вариант развития событий. Если бы решение принимал я, то отправил бы себя в отставку.

Я выбирал состав на матч, я решал, какой схемой мы будем играть, и я беру всю ответственность на себя».

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