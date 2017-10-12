Хайнкес: «Мюллер способен восстановить былую форму»

Новый главный тренер мюнхенской «Баварии» Юпп Хайнкес заявил, что рассчитывает на форварда команды Томаса Мюллера, который при бывшем наставнике команды Карло Анчелотти не всегда проходил в основной состав мюнхенцев:

«Необходимо чтобы Мюллер работал над всеми элементами, которые нам понадобятся. Я говорю о комбинационной игре с партнёрами по команде у ворот соперника, а также о его умении забивать голы. Он способен всё это воскресить в памяти. С помощью должной мотивации можно добиться многих вещей».

Хайнкес также отметил, что готов вывести на новый уровень игру колумбийского хавбека «Баварии» Хамеса Родригеса.

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