Краутзун: «Клопп мечтал возглавить „Манчестер Юнайтед“»

Бывший немецкий тренер Экхард Краутзун заявил, что наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп мечтал возглавить «Манчестер Юнайтед».



«У Клоппа была мечта как-нибудь уехать в Англию и начать тренировать его любимый клуб „Манчестер Юнайтед“. Однажды мы с Юргеном общались и он признался мне, что ему предлагали работу в Манчестере, но ему пришлось отказать, так как у него было действующий контракт с „Боруссией“».



Ранее бывший игрок и тренер сборной Англии Кевин Киган заявил, что Юрген Клопп - отличный вариант для «Ливерпуля».

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