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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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    Аргентина займет 5-е место и отправится стыковые матчи
    47%
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Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ, 10 тур
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03:00 Матч завершен Гондурас 3:2 Мексика
03:00 Матч завершен Панама 2:1 Коста-Рика
Отбор ЧМ-2018. Южная Америка, 18 тур
02:30 Матч завершен Парагвай 0:1 Венесуэла
02:30 Матч завершен Бразилия 3:0 Чили
02:30 Матч завершен Эквадор 1:3 Аргентина
02:30 Матч завершен Перу 1:1 Колумбия
02:30 Матч завершен Уругвай 4:2 Боливия
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Краутзун: «Клопп мечтал возглавить „Манчестер Юнайтед“»

сегодня, 13:51

Бывший немецкий тренер Экхард Краутзун заявил, что наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп мечтал возглавить «Манчестер Юнайтед».

«У Клоппа была мечта как-нибудь уехать в Англию и начать тренировать его любимый клуб „Манчестер Юнайтед“. Однажды мы с Юргеном общались и он признался мне, что ему предлагали работу в Манчестере, но ему пришлось отказать, так как у него было действующий контракт с „Боруссией“».

Ранее бывший игрок и тренер сборной Англии Кевин Киган заявил, что Юрген Клопп - отличный вариант для «Ливерпуля».

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Все комментарии
Ptaha91 ответил Red_team
сегодня в 14:19
Red_team:
Ну я его и не "хоронил" так-то, просто оцениваю его работу на данный момент, но он еще молод для тренера, может и прокачает еще скиллы коуча
А он что на данный момент плохо выполняет работу? с таким то составом который был дошел до финала кубка и ЛЕ, занять 4 место в первом полном сезоне отличное продвижение.
Red_team ответил Y.N.W.A.
сегодня в 14:13
Y.N.W.A.:
Самому великому клубу Англии он не смог отказать, и сейчас его тренирует.
Как определяешь величие футбольного клуба? =) Я по насыщенности клубного музея, а там МЮ чуть опережает Ливер =)
Red_team ответил Ptaha91
сегодня в 14:12
Ptaha91:
не спеши с выводами, все у него впереди!
Ну я его и не "хоронил" так-то, просто оцениваю его работу на данный момент, но он еще молод для тренера, может и прокачает еще скиллы коуча
Ptaha91 ответил Red_team
сегодня в 14:10
Red_team:
"Однажды мы с Юргеном общались и он признался мне, что ему предлагали работу в Манчестере, но ему пришлось отказать" - сам же отказался от мечты. Но это и хорошо для МЮ, как мотиватор он шикарен, возможно, просто лучший в мире, его команды играют на кураже и выкладываются в ответственных матчах на 200 процентов, но... кураж нельзя растянуть на весь сезон, а во всем остальном он - фузрук тот еще.
не спеши с выводами, все у него впереди!
Y.N.W.A. ответил Заратустра
сегодня в 14:07
Заратустра:
Понятно желание Клоппа возглавить самый большой клуб в Англии. Но пришлось довольствоваться ливерпулькой.
Самому великому клубу Англии он не смог отказать, и сейчас его тренирует.
Red_team
сегодня в 14:04
"Однажды мы с Юргеном общались и он признался мне, что ему предлагали работу в Манчестере, но ему пришлось отказать" - сам же отказался от мечты. Но это и хорошо для МЮ, как мотиватор он шикарен, возможно, просто лучший в мире, его команды играют на кураже и выкладываются в ответственных матчах на 200 процентов, но... кураж нельзя растянуть на весь сезон, а во всем остальном он - фузрук тот еще.
Заратустра
сегодня в 14:02
Понятно желание Клоппа возглавить самый большой клуб в Англии. Но пришлось довольствоваться ливерпулькой.
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