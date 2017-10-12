Гамула: «За сборную Украины сердце обливается кровью»

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула поделился мнением о непопадании сборной Украины на чемпионат мира 2018.



«Сердце кровью обливается за сборную Украины. Очень обидно, что мои ребята не приедут на мундиаль. Уверен, если бы Украина попала на чемпионат мира, у неё было бы больше всего болельщиков, после сборной России. За Андрюшу Шевченко лично переживаю. Он хороший тренер. Главное, что команда есть, что ребята не опустили рук. А ситуацию с футболом в стране пора менять. Когда это было, чтобы в Премьер-лиге играло 12 команд? Так ведь и до нуля можно досокращаться».



Игорь Гамула уже комментировал ранее игру сборной Украины.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте