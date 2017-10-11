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Калошин: «„Краснодар“ может только продемонстрировать оборудование для видеоповторов»

сегодня, 21:28

Представитель департамента судейства и инспектирования РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин прокомментировал намерение «Краснодара» протестировать технологию видеоповторов для арбитров (ВАР).

«Существуют жесткие требования ИФАБ по этому поводу. Правами на реализацию данного эксперимента владеет ИФАБ. Каждая национальная ассоциация, которая хочет использовать ВАР, должна подписать трехсторонний договор с ФИФА и ИФАБ. В соглашение говорится, что необходимо соблюдать определенные требования. Заниматься самодеятельностью мы не можем.

Во-первых, надо выбрать хотя бы одного технологического провайдера, который на первый этап предоставит необходимое оборудование в соответствии с минимальными требованиями ИФАБ. Отмечу, что первый этап продлится до июля 2018 года.

Далее необходимо согласовать различные параметры по внедрению этого эксперимента в России, в том числе временные рамки. Затем подписывается трехсторонний договор. После этого происходит формирование и утверждение бюджета. Затем нужно заключить соглашения со всеми субъектами – между РФС и технологическим провайдером и так далее. Предполагается, что все это будет сделано в ноябре этого года.

После этого начинается подготовка и тренировка арбитров и технологического персонала. Предполагается, что она будет проходить в течении трех месяцев. Затем идет переход к режиму оффлайн. Отличается он от обычного тем, что ассистенты не имеют коммуникации с арбитрами встречи и не могут влиять на исход матча. Грубо говоря, это тренировка ассистентов в условии, близких к боевым. Использован он может быть в любом матче – официальном или нет.

Дальше уже возможен переход к стадии „лайф“, то есть уже разрешение на использование видеоассистентов. Но это возможно не ранее, чем к началу следующего сезона.

Официальное введение видеоповторов возможна не раньше начала следующего сезона. Единственное, что они могут сейчас сделать – продемонстрировать оборудование, которое „Краснодар“ установит у себя на стадионе».

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Аксинья
сегодня в 21:39
Будогосский и К облегченно вздохнули...
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