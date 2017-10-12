Джикия: «Не считаю, что старт сезона в исполнении „Спартака“ был провальным»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал старт сезона в исполнении «красно-белых», а также оценил шансы команды в Лиге чемпионов.

«Я не считаю, что старт сезона был провальным. По факту было допущено очень много ошибок, из-за которых мы потеряли много очков. А по игре мы смотрелись очень даже неплохо. Было некое невезение, оно бывает у всех, и „Спартак“ не стал исключением. В прошлом году все шло как по маслу.

Что касается Лиги чемпионов, то все зависит от нас, шансы выйти из группы есть. Будем идти от игры к игре и добиваться результатов. Очень жаль, что мы потеряли очки с „Марибором“ на выезде, но это футбол. Такое случается».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте