Рахимов: «Возвращение в сборную Василия Березуцкого? Не, помешало бы»

Известный российский тренер Рашид Рахимов оценил игру сборной России в обороне в товарищеском матче с Ираном (1:1).

«Если честно – не очень понравилось. Особенно на фоне соперника, который не является фаворитом чемпионата мира, и тем более не является топ-сборной. Мы допускали очень много позиционных ошибок. Если вспомнить второй тайм, то подстраховывали защитники друг друга плохо. Из-за этого и получили гол. Если еще раз посмотреть эпизод – Кудряшову пришлось смещаться в зону, чтобы подстраховать Джикию и Кутепова. И еще было несколько таких моментов. Так нельзя. Нужно уметь действовать один в один, выигрывать единоборства.

Сама организация линии обороны оставляет желать лучшего. Если мы хотим играть с равными и слабыми командами первым номером, нужно поработать над организацией защиты. Но стоит уже делать проекцию на более сильных соперников. Вы посмотрите, какие нападающие играют в сборной Аргентины, Бразилии, Франции, да даже Бельгии. Надо думать, как будем выглядеть против этих команд.

Тренеры выбирают из числа тех, кто на сегодняшний день соответствует уровню сборной и считается лучшим. Думаю, Черчесов руководствуется такими критериями. Но надо сказать, что прежнего опыта в обороне у нас нет. Значит, акцент должен быть сделан на групповое взаимодействие.

Следует ли вернуться в сборную Игнашевичу и Березуцким? В первую очередь, желание должно идти от самих Березуцких и Игнашевича. Но я считаю, что в обороне должен быть один лидер, опытный вожак, который сможет всех объединить, где-то подсказать, исправить ошибки за молодыми партнерами. Василий Березуцкий точно бы пригодился».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте