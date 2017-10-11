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Рахимов: «Возвращение в сборную Василия Березуцкого не помешало бы»

вчера, 23:43
РоссияРоссия1 : 1ИранИранМатч завершен

Известный российский тренер Рашид Рахимов оценил игру сборной России в обороне в товарищеском матче с Ираном (1:1).

«Если честно – не очень понравилось. Особенно на фоне соперника, который не является фаворитом чемпионата мира, и тем более не является топ-сборной. Мы допускали очень много позиционных ошибок. Если вспомнить второй тайм, то подстраховывали защитники друг друга плохо. Из-за этого и получили гол. Если еще раз посмотреть эпизод – Кудряшову пришлось смещаться в зону, чтобы подстраховать Джикию и Кутепова. И еще было несколько таких моментов. Так нельзя. Нужно уметь действовать один в один, выигрывать единоборства.

Сама организация линии обороны оставляет желать лучшего. Если мы хотим играть с равными и слабыми командами первым номером, нужно поработать над организацией защиты. Но стоит уже делать проекцию на более сильных соперников. Вы посмотрите, какие нападающие играют в сборной Аргентины, Бразилии, Франции, да даже Бельгии. Надо думать, как будем выглядеть против этих команд.

Тренеры выбирают из числа тех, кто на сегодняшний день соответствует уровню сборной и считается лучшим. Думаю, Черчесов руководствуется такими критериями. Но надо сказать, что прежнего опыта в обороне у нас нет. Значит, акцент должен быть сделан на групповое взаимодействие.

Следует ли вернуться в сборную Игнашевичу и Березуцким? В первую очередь, желание должно идти от самих Березуцких и Игнашевича. Но я считаю, что в обороне должен быть один лидер, опытный вожак, который сможет всех объединить, где-то подсказать, исправить ошибки за молодыми партнерами. Василий Березуцкий точно бы пригодился».

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Все комментарии
Михаил Славнов ответил Eddyson
сегодня в 00:57
Eddyson:
Лучше всех слабые и сильные стороны Березуцкого знает Слуцкий. Тогда уж и его в сборную.
По любому лучше Черчесова.
fczpkossidspb
сегодня в 00:51
Надо новых,а не старых,это же не Кьялини!
mphuZ
сегодня в 00:46
Давайте уже Онопко и Овчинникова вернём!
dudka 98
сегодня в 00:42
Рахимов: «Возвращение в сборную Василия Березуцкого? Не, помешало бы»
Eddyson
сегодня в 00:35
Лучше всех слабые и сильные стороны Березуцкого знает Слуцкий. Тогда уж и его в сборную.
Martini1987 ответил Морозовский
сегодня в 00:35
Морозовский:
А как же Горлукович и Ковтун ?
ну тогда и Филимона в придачу))
brodaga 05
сегодня в 00:28
Березуцкий_Васили
spartach n1
сегодня в 00:28
Да давай уж сразу онопко вернём !
Верг
сегодня в 00:20
ВАся за собой то ошибки исправить не может уже лет 10, о чем вообще речь, вон игры с манчестером чтоли мало
Dominators ответил Морозовский
сегодня в 00:18
Морозовский:
А как же Горлукович и Ковтун ?
Да и на фиг на Габулов третьим вратарем . Есть же Дасаев .
ermak6448
сегодня в 00:10
Староват на ногу твой друг Вася
Морозовский ответил Martini1987
сегодня в 00:07
Martini1987:
Ага, а ещё очень не хватает: Онопко, Мостового, Валеры, Бесчастных, Панова, Тихонова, Евсеева, всех этих дедушек... может хватит уже ностальгировать на тех, кто и так не шибко то и рвал свою ...пипипи... за страну.
А как же Горлукович и Ковтун ?
Морозовский
сегодня в 00:05
Да! Напрягает Васин Василия !
Dominators ответил Faustello
вчера в 23:58
Faustello:
Да что уж там и Онопко тоже...
Можно присмотреться к Рейнгольду .
Martini1987 ответил Faustello
вчера в 23:52
Faustello:
Да что уж там и Онопко тоже...
ха-ха, пока я писал, ты уж тут как тут)))
Martini1987
вчера в 23:52
Ага, а ещё очень не хватает: Онопко, Мостового, Валеры, Бесчастных, Панова, Тихонова, Евсеева, всех этих дедушек... может хватит уже ностальгировать на тех, кто и так не шибко то и рвал свою ...пипипи... за страну.
Faustello
вчера в 23:49
Да что уж там и Онопко тоже...
Doping87
вчера в 23:49
Рахимов истину глаголит!
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