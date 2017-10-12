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Россия. 2-й дивизион. Восток 2017/2018, 14 тур
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Джикия: «В Грузии некоторые считают меня предателем»

сегодня, 08:55

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что он выбрал сборную России по личным причинам. Джикия также мог выступать за команду Грузии.

«Было предложение из Грузии и аналогичное предложение поступило из России, и я выбрал второй вариант. Этот выбор я сделал по личным причинам, и больше мне сказать особо нечего. Есть люди, которые поддерживают меня в этом решении, а есть те, в Грузии в частности, кто считает меня предателем. Но у меня своя жизнь, своя семья, поэтому меня прежде всего заботят они, а не люди, которые думают обо мне как-то по-другому. Я сделал выбор, и как время показало, он был верным.

Истории похожи с Самедовым, но мы с ним особо на эту тему не общались. Но я знаю, что он рад играть под российским флагом».

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Все комментарии
Филипповых
сегодня в 09:54
Грузия, как команда - посолиднее.
Василий 50
сегодня в 09:45
Георгий, не заморачивайся, ты сделал выбор и он правильный.
А эти "некоторые", в свое время, выбирали Саакашвили, в чем теперь не признаются.
ДАША Д
сегодня в 09:25
В России несколько десятков тысяч грузин, а то и сотен. И что все предатели?
Чикомас
сегодня в 09:22
Защитник хороший, и сборную точно усилит. Но был бы я грузином, тоже считал бы его предателем...
Sem25
сегодня в 09:22
Какие истории? То, что они оба в Москве родились и футболистами в Москве стали? А за какую сборную они должны играть в этом случае? Они, как понимаю, и языка другого кроме русского не знают. Что тут вообще можно обсуждать? О каком предательстве речь?
Про предательство - к молодому игроку Зенита из Беларуси.
вованыч 80
сегодня в 09:19
Правильно сказал!!!!что грузия для него сделала,и какие бы перспективы его в той сборной ждали?
richi ответил Т34
сегодня в 09:13
Т34:
О каком предательстве может быть речь, если он родился в Москве, проживает в России, играет за российские клубы. Да, он конечно мог бы играть за грузинскую сборную, так как у него грузинские корни, но родина у него Россия. Джикия сделал свой выбор и никакого осуждения не может быть, также как и в том случае, если бы он выбрал сборную Грузии.
Чего ты понимаешь в грузинском менталитете? Видимо Джикия мало общался с грузинами. вот и сделал выбор в пользу России.
Т34
сегодня в 09:10
О каком предательстве может быть речь, если он родился в Москве, проживает в России, играет за российские клубы. Да, он конечно мог бы играть за грузинскую сборную, так как у него грузинские корни, но родина у него Россия. Джикия сделал свой выбор и никакого осуждения не может быть, также как и в том случае, если бы он выбрал сборную Грузии.
шацк
сегодня в 09:07
Как то не по Кавказки. С Самедовым давно все понятно, он и клубы меняет как перчатки...
starche
сегодня в 09:00
Только некоторые!?
Морозовский
сегодня в 08:59
Родина - она одна.
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