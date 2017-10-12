Джикия: «В Грузии некоторые считают меня предателем»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что он выбрал сборную России по личным причинам. Джикия также мог выступать за команду Грузии.

«Было предложение из Грузии и аналогичное предложение поступило из России, и я выбрал второй вариант. Этот выбор я сделал по личным причинам, и больше мне сказать особо нечего. Есть люди, которые поддерживают меня в этом решении, а есть те, в Грузии в частности, кто считает меня предателем. Но у меня своя жизнь, своя семья, поэтому меня прежде всего заботят они, а не люди, которые думают обо мне как-то по-другому. Я сделал выбор, и как время показало, он был верным.

Истории похожи с Самедовым, но мы с ним особо на эту тему не общались. Но я знаю, что он рад играть под российским флагом».

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