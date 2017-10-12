Селюк: «Аргентинские легионеры „Зенита“ будут наиболее мотивированы перед ЧМ»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал выход сборной Аргентины на ЧМ-2018 после победы над Эквадором (3:1), а также оценил шансы выступающих за «Зенит» аргентинцев попасть в состав сборной на чемпионат мира:

«Ожидал ли, что аргентинцы смогут пройти квалификацию? Я не просто ожидал, а всегда знал, что Аргентина – это топовая команда. Но для обывателей это было под вопросом. Аргентина очень мощная команда, много шикарных игроков.

Насколько трудно будет аргентинским игрокам „Зенита“ попасть в сборную? Безусловно, шанс есть. Но в сборной Аргентины очень большая конкуренция за место в составе, ещё есть полгода. Для „Зенита“ это хорошо в том плане, что аргентинские легионеры будут наиболее мотивированы. У них есть некоторое преимущество, они играют в России, в стране, где пройдёт чемпионат мира, они адаптированы к условиям, к полям. С этой точки зрения у них дополнительный плюс. И „Зенит“ от этого тоже выиграет».

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