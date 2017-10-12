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Россия. 2-й дивизион. Восток 2017/2018, 14 тур
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Болельщики оценили новые трибуны стадиона «Екатеринбург-Арена»

сегодня, 12:48

Президент Союза болельщиков «Урала» Владимир Перетягин заявил, что во время экскурсии болельщики высоко оценили новые трибуны на стадионе «Екатеринбург-Арена».

«Это была наша первая экскурсия на реконструируемый стадион, впечатления положительные. Мы были только на временных трибунах, зашли на самый верх, обзор отличный. Был вопрос по отсутствию поручней, но они будут установлены». 

Ранее сообщалось, что «Екатеринбург-Арена» может открыться матчем «Урал» - «Спартак» 15 апреля.

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RussianHorse
сегодня в 13:06
Самый убогий стадион среди всех стадионов ЧМ.
Временные трибуны - ужасные. В Бразилии тоже были временные трибуны, но смотрелись куда лучше.
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