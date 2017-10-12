Рыжиков: «Был бы очень счастлив завершить игровую карьеру в „Рубине“»

Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков был бы рад закончить карьеру игрока в казанском клубе.

«На данный момент я не думаю о завершении карьеры. Мне нравится тренироваться и нравится играть, если мне выпадет возможность завершить карьеру в „Рубине“, я буду очень счастлив. На тренерскую работу в „Рубине“ я точно не перейду. У меня действует последний год контракта, посмотрим, что будет дальше».

На вопрос, какого игрока он опасался больше всего, Рыжиков ответил: «Было сложно играть против Вагнера Лава. Это был очень быстрый, напористый и хитрый нападающий, который часто мне забивал. Также сложно было играть против Фернандо Торреса, который забил мне в двух играх».

37-летний Рыжиков продлил контракт с «Рубином» в апреле нынешнего года. Соглашение игрока с клубом было подписано по схеме «1+1».

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