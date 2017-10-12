Черчесов: «Мы делаем шпагат сразу во все стороны»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Сегунда
  • США. МЛС
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Албания. Суперлига
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Мексика. Лига МХ
  • Норвегия. Высшая лига
Россия. 2-й дивизион. Восток 2017/2018, 14 тур
08:00 Матч завершен Сахалин 3:1 Зенит Ир
08:00 Матч завершен Смена К-А 0:2 Чита
Россия. Молодежное первенство 2017/2018, 13 тур
14:00 сегодня Ахмат (мол) -:- Спартак М (мол)
  • Главные новости
  • Все новости
12:30
Источник: Таски пока отказался продлевать контракт со «Спартаком»7
11:52
Венгер: «Уход Озила и Санчеса? Все возможно»6
11:31
Гарет Бэйл может перейти в «Манчестер Юнайтед»24
08:25
Джикия: «Не считаю, что старт сезона в исполнении „Спартака“ был провальным»26
05:12
Джордж Веа победил на президентских выборах в Либерии22
12:55
Филипе Луис: «Многие футболисты, особенно молодые, оторваны от реальности»2
12:48
Болельщики оценили новые трибуны стадиона «Екатеринбург-Арена»1
12:40
Черчесов: «Кокорин должен знать и за полем, что представляет Россию»6
12:39
Шевченко продолжит работать со сборной Украины6
12:13
Фигу: «Уход Неймара - большая потеря для „Барселоны“»9
12:10
Кулибали: «Сарри - это математика»0
11:41
Мустафи пропустит от четырех до шести недель1
11:30
Исландия во время ЧМ-2018 будет базироваться в Геленджике16
11:20
Фигу: «Считаю Роналду очень важным игроком „Реала“»5
11:14
Агент Милинковича-Савича: «Сергей счастлив в „Лацио“»2
11:11
Тукманов: «Сейчас я не готов обсуждать свою отставку»2
10:53
Президент «Днепра-1»: «Куча отбросов, буцая детей ногами, вломилась в сектор болельщиков»9
10:44
Шевченко: «Дайте Монтелле время»7
10:23
Гамула: «Месси и Роналду похожи друг на друга, почти как братья Березуцкие»20
10:21
Тассотти: «В миланском дерби будет много голов и ничья»4
10:11
Пароло: «„Лацио“ хочет проверить свои силы у „Ювентуса“ дома»3
10:09
Корниленко посетил школу-интернат для детей с ограниченными возможностями2
09:57
Джикия: «Для меня всегда полезны игры за национальную команду»3
09:47
«Манчестер Юнайтед» хочет обменять Марсьяля на Ракитича13
09:43
Жюли: «Мбаппе более профессионален, чем Месси в его возрасте»14

Черчесов: «Мы делаем шпагат сразу во все стороны»

сегодня, 11:51

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что тренерскому штабу команды не удалось реализовать все задумки на товарищеские матчи с Южной Кореей (4:2) и Ираном (1:1).

«Что касается матчей, мы играли с участниками чемпионата мира-2018. Понятно, что у этих команд разные стили, но они похожи по характеру. И в первой, и во второй игре нам удались определенные вещи. Но и не удалось многое из того, что планировалось. Потому что мы делаем шпагат сразу во все стороны. Появляются новые футболисты – мы их вписываем в игру. При этом и результат надо давать, и игру соответствующую показывать. Мы небольшие любители больших перемен в играх, но так как все-таки у нас идет подготовка и появляются новые имена, нам надо на многих игроков посмотреть „вживую“.

Понятно, что тренерский штаб чаще и глубже рассматривает игроков, мы их каждый день на тренировках видим. А вот и зрителям, и специалистам тоже надо давать понять, почему играет тот или иной футболист.

Да, игрок может проявлять себя в клубе, но мы прежде всего оцениваем его в сборной. Поэтому и Фернандесу даем играть, и Рауша вписываем, и Кузяев играет, и Заболотный потихоньку выходит, и Миранчуки».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
амурец
сегодня в 12:45
то есть стоим на раскоряку?
ДАША Д
сегодня в 12:42
Словами Черчесов рисует хорошую картину.
DawnOfDestiny
сегодня в 12:33
"...и в итоге отбиваем себе яйки"
RUSTY8
сегодня в 12:32
не Черчес, а ван Дамм)))
Смитерс
сегодня в 12:30
Интересно... кто всем этим черчесовым-муткам-и-прочим-албиным тексты пишет? Явно кто-то один... И стиль у всех одинаковый - абсурд вперемежку с бредом и глупостью. И с серьёзными лицами. Альтов что ли...
Игорь Солнцев
сегодня в 12:27
У Черчесова шпагат головного мозга во все сторонгы.
Т34
сегодня в 12:23
Шпагат во все стороны? Это что-то новое. А не порвете ли вы во все стороны место на котором сидите? Сборная, уже похоже, порвала.
Russian_spb
сегодня в 12:22
с такими шпагатами это будет последний ЧМ с нашим участием.
шацк
сегодня в 12:19
Чаще, глубже и в шпагате! Стас нам не интересен твой досуг, ты бы рассказал почему в футбол плохо играем?
Kwinto555
сегодня в 12:16
Шпагат это в гемнастике, а нужно играть в футбол.
Chuhanesburg
сегодня в 12:08
Интересный очень шпагат, одному дают играть, другого вписывают, третий играет а четвертый
потихоньку выходит, и Миранчуки, и тишина. В целом все по старому стоит и ковыряется в яйцах.
Казанский
сегодня в 12:04
Черчесову не объяснили,что он не тренер сборной по художественной гимнастике,чтобы делать шпагаты?Может этот прошедший год надо было бы в футбол попробовать поиграть?)))
Zimmer
сегодня в 11:58
Делайте.
Гус Пойет
сегодня в 11:56
Поэтому из-под шпагата регулярно кучки вылетают
kokshareal
сегодня в 11:54
результаты товарищеских игр показали, что вы совсем не готовы к ЧМ, страшно представить, что мы увидим по телевизору или на стадионе на этом чемпионате, лучше бы вас там не было вообще, если будете так играть дальше!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100