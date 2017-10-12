Гамула: «Месси и Роналду похожи друг на друга, почти как братья Березуцкие»

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал выступление сборной Аргентины на отборочном этапе ЧМ-2018.



«Вот была у меня уверенность, что Аргентина решит свои вопросы и точно поедет на ЧМ. Виталий Мутко очень переживал, что Лионель Месси не приедет. Надо было мне позвонить, сразу успокоил бы Виталия Леонтьевича. Сейчас увидимся с ним в Сочи – поговорим по душам, может, он ещё за кого переживает. А Месси в очередной раз доказал, что он особенный. Не люблю, когда его начинают сравнивать с Роналду или Неймаром. Они одинаковые, великие футболисты. Игроки такого уровня очень похожи. Почти как братья Березуцкие».



Игорь Гамула также прокомментировал непопадание сборной Украины на чемпионат мира 2018.

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