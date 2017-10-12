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Гамула: «Месси и Роналду похожи друг на друга, почти как братья Березуцкие»

сегодня, 10:23

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал выступление сборной Аргентины на отборочном этапе ЧМ-2018.

«Вот была у меня уверенность, что Аргентина решит свои вопросы и точно поедет на ЧМ. Виталий Мутко очень переживал, что Лионель Месси не приедет. Надо было мне позвонить, сразу успокоил бы Виталия Леонтьевича. Сейчас увидимся с ним в Сочи – поговорим по душам, может, он ещё за кого переживает. А Месси в очередной раз доказал, что он особенный. Не люблю, когда его начинают сравнивать с Роналду или Неймаром. Они одинаковые, великие футболисты. Игроки такого уровня очень похожи. Почти как братья Березуцкие».

Игорь Гамула также прокомментировал непопадание сборной Украины на чемпионат мира 2018. 

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Все комментарии
КЭТиК
сегодня в 11:34
Тут даже очки не помогут.
Typoк ответил LOpp
сегодня в 11:29
LOpp:
напомнило...
и на Иисуса Христа по Булгакову
Vadik
сегодня в 11:11
Вот это сравнил!)))
barcelona and cruyff
сегодня в 11:10
Месси и Роналду еще никто так не оскорблял
drug01
сегодня в 11:01
Похвальное сравнение!
Дмитрий Аександров
сегодня в 10:56
Гамула просто болтун, который зачем-то хочет быть на виду.
Funny_Smailik ответил LOpp
сегодня в 10:52
LOpp:
напомнило...
=D
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 10:47
Крассава..чё.). У братьев после этих слов начнут расти новые зависи..))
Алсидес Гиджиев
сегодня в 10:45
Да все четверо на одно лицо, мать родная не отличит
LOpp
сегодня в 10:44
напомнило...

Napoleon Bonapart ответил ermak6448
сегодня в 10:44
ermak6448:
так можно сказать после хорошей балды .....
Или после забористого косяка!
Napoleon Bonapart
сегодня в 10:42
Всегда уважал Гамулу, как игрока, но, как философа, я просто от него фигею. Сказать, что Рон и Месси похожи друг на друга, как Березуцкие, может только человек далекий от футбола. Не знаю, что случилось с Гамулой, но думаю, ему следует пересмотреть свои футбольные возрения.....
Kwinto555
сегодня в 10:41
Интересно, а себя в зеркале он узнает или путается ??
Одно слово румын
сегодня в 10:35
Главное теперь как-то постепенно, не травмируя, донести это до Месси и Роналду
Faustello
сегодня в 10:33
Я когда пережру, тоже всех путаю )))
ermak6448
сегодня в 10:28
так можно сказать после хорошей балды .....
Андрей Григорьян
сегодня в 10:28
Вот он их сравнил 😂😂😂
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