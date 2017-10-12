Тукманов: «Сейчас я не готов обсуждать свою отставку»

Президент «Торпедо»​ Александр Тукманов отказался комментировать слухи о том, что в связи со сменой собственника в клубе он может уйти в отставку.

«Ваши источники, наверное, не совсем верны. Когда у меня заканчивается контракт, сейчас вам не отвечу, но это не имеет значения, сейчас не готов это обсуждать».

При этом источник в клубе сообщил следующее: «Если он не уйдет в отставку по доброй воле, то для увольнения необходимо будет проводить собрание акционеров, его организация с соблюдением всех формальностей потребует до двух месяцев».

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