Тиаго Силва и Курзава могут пропустить матч с «Дижоном»

Защитники ПСЖ Лайвен Курзава и Тиаго Силва могут пропустить ближайший матч чемпионата Франции с «Дижоном». Футболисты получили незначительные травмы, но они оба должны восстановиться к игре с «Андерлехтом» в следующую среду. Об этом рассказал главный тренер ПСЖ Унаи Эмери. В то же время полузащитники Марко Верратти и Анхель Ди Мария вернулись из расположения своих сборных и готовы играть в эти выходные.

В последнем туре ПСЖ переиграл «Бордо» (6:2).

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