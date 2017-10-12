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Мариано Диас надеется получить вызов в сборную Испании

сегодня, 13:24

Нападающий «Лиона» Мариано Диас поведал, что мечтает попасть в сборную Испании.

«Мне бы очень хотелось сыграть за сборную. Это моя цель, над достижением которой я работаю, но решение в итоге будет принимать Хулен Лопетеги.

Что касается моего возвращения в „Реал“, то не знаю, возможно ли это. Не говорил с Зиданом после своего перехода. Хотя именно Зидан порекомендовал мне этот клуб, где освободилось место в атаке после ухода Ляказетта».

Диас перешел в «Лион» прошлым летом. В 8 матчах Лиги 1 он забил 6 голов.

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КЭТиК
сегодня в 14:03
Каталонцев разгонят и места появятся.
Don trambon
сегодня в 13:29
Интересно а Зидан вместе с бенземой живёт, ест, спит?

Оставить команду с одним бревном в виде бенземы, продав одного уже состоявшегося форварда в Челси, другого таланта в Лион и оставив в команде второго нападающего, который в принципе ничего не показывает..

Весь возможный провал в этом сезоне будет на его совести из за такой политики.
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