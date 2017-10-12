Мариано Диас надеется получить вызов в сборную Испании

Нападающий «Лиона» Мариано Диас поведал, что мечтает попасть в сборную Испании.

«Мне бы очень хотелось сыграть за сборную. Это моя цель, над достижением которой я работаю, но решение в итоге будет принимать Хулен Лопетеги.

Что касается моего возвращения в „Реал“, то не знаю, возможно ли это. Не говорил с Зиданом после своего перехода. Хотя именно Зидан порекомендовал мне этот клуб, где освободилось место в атаке после ухода Ляказетта».

Диас перешел в «Лион» прошлым летом. В 8 матчах Лиги 1 он забил 6 голов.

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