Мариано Диас надеется получить вызов в сборную Испании

Нападающий «Лиона» Мариано Диас поведал, что мечтает попасть в сборную Испании.
«Мне бы очень хотелось сыграть за сборную. Это моя цель, над достижением которой я работаю, но решение в итоге будет принимать Хулен Лопетеги.
Что касается моего возвращения в „Реал“, то не знаю, возможно ли это. Не говорил с Зиданом после своего перехода. Хотя именно Зидан порекомендовал мне этот клуб, где освободилось место в атаке после ухода Ляказетта».
Диас перешел в «Лион» прошлым летом. В 8 матчах Лиги 1 он забил 6 голов.
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Оставить команду с одним бревном в виде бенземы, продав одного уже состоявшегося форварда в Челси, другого таланта в Лион и оставив в команде второго нападающего, который в принципе ничего не показывает..
Весь возможный провал в этом сезоне будет на его совести из за такой политики.
Оставить команду с одним бревном в виде бенземы, продав одного уже состоявшегося форварда в Челси, другого таланта в Лион и оставив в команде второго нападающего, который в принципе ничего не показывает..
Весь возможный провал в этом сезоне будет на его совести из за такой политики.