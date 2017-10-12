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Венгер: «Уход Озила и Санчеса? Все возможно»

сегодня, 11:52

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал ситуацию о возможном уходе лидеров команды Алексиса Санчеса и Месута Озила

«Да, я знаю, что Месут Озил хочет остаться в „Арсенале“. Надеюсь, что это можно будет обсудить. На данный момент ничего конкретного я не могу сказать.

Уход Санчеса и Озила? Мы рассматриваем все решения ситуации. Все возможно».

Ранее говорилось, что «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении Месута Озила.

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Все комментарии
RUSTY8
сегодня в 12:36
если последних топарей отпустит, Арсенал долго не увидит ЛЧ((
ermak6848
сегодня в 12:30
Хитрый тренер -- делает хитрый финт...
drug01
сегодня в 12:19
Эти игроки устали ждать призов а гордость за клуб нынче не в моде
Vizor
сегодня в 12:04
Значит уйдут. Ну и правильно, особенно относительно Озила. Правда, расставаться надо было летом, и найти хорошие замены. Но у нас, как обычно, всё через .опу.. Озила заменить сможет даже Рэмси. А вот насчёт Санчеса... Лоссано - гарантий нет. Дракслер - вполне хорош, но шейхи могут не продать, хотя по слухам уже летом предлагали. Марсиаля точно не возьмём. Самый реальный вариант вижу с Лукасом Моура - скорее шейхи его продадут, чем Дракслера, а сам игрок хоть и не мега-топ, но очень добротный
Василий 50
сегодня в 11:56
После Венгера "Арсенал" придется собирать заново.
Igo0rek
сегодня в 11:55
Мне кажется Венгеру самому пора уходить...
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