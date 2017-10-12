Венгер: «Уход Озила и Санчеса? Все возможно»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал ситуацию о возможном уходе лидеров команды Алексиса Санчеса и Месута Озила.



«Да, я знаю, что Месут Озил хочет остаться в „Арсенале“. Надеюсь, что это можно будет обсудить. На данный момент ничего конкретного я не могу сказать.



Уход Санчеса и Озила? Мы рассматриваем все решения ситуации. Все возможно».



Ранее говорилось, что «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении Месута Озила.

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