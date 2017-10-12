Агент Милинковича-Савича: «Сергей счастлив в „Лацио“»

Агент полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича рассказал немного о своем клиенте и развеял слухи о возможном переходе в «Ювентус».



«Сергей - особенный игрок, он сочетает в себе силу, скорость и технику. Он один из лучших талантов в мире. Ему необходим достойный клуб типа „Лацио“ и хороший тренер как Симоне Индзаги.



„Ювентус“? Сергей очень счастлив в „Лацио“. Тем более он недавно продлил контракт с клубом».



Ранее сообщалось, что Сергеем Милинковичем-Савичем интересуется «Манчестер Сити».

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