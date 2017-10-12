Возбуждено уголовное дело по отношению к президенту ПСЖ Нассеру Аль-Хелаифи

Прокуратура Швейцарии возбудило уголовное дело по отношению к президенту ПСЖ Нассеру Аль-Хелаифи и бывшему генсеку ФИФА Жерому Вальке. Утверждается, что Вальке и Аль-Хелаифи подозреваются в мошенничестве, подделке документов, преступной халатности и подкупе частных лиц.



«Вальке предоставил неоправданные преимущества Аль-Хелаифи, продав теле и радиоправа на трансляцию матчей чемпионатов мира по футболу 2018-2030 годов для ряда стран», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.



Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация инвестирует в 4 раза больше средств, чем это делала ранее.

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