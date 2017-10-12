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Возбуждено уголовное дело по отношению к президенту ПСЖ Нассеру Аль-Хелаифи

сегодня, 16:46

Прокуратура Швейцарии возбудило уголовное дело по отношению к президенту ПСЖ Нассеру Аль-Хелаифи и бывшему генсеку ФИФА Жерому Вальке. Утверждается, что Вальке и Аль-Хелаифи подозреваются в мошенничестве, подделке документов, преступной халатности и подкупе частных лиц. 

«Вальке предоставил неоправданные преимущества Аль-Хелаифи, продав теле и радиоправа на трансляцию матчей чемпионатов мира по футболу 2018-2030 годов для ряда стран», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация инвестирует в 4 раза больше средств, чем это делала ранее. 

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Все комментарии
Owl Fake ответил Ѯєrѳ
сегодня в 17:40
Ѯєrѳ:
Первым дело оформляется все на бумагах, а потом инкассаторы собирают деньги и перевозят. Штраф официально в виде миллиарда не бывает, законы не позволяют. За неофициально будут воевать.
Я утрирую про миллиарды, ему по-барабану какие там штрафы и санкции.
Санчо Панса
сегодня в 17:37
Вот оно что! Полагаю, что президент ПСЖ особо не беспокоится по этому поводу. У него уже все схвачено и все куплено)
Ѯєrѳ ответил Owl Fake
сегодня в 17:34
Owl Fake:
Ну во-первых, он не шейх, а близкий друг эмира Катара. Во-вторых, какие деньги? какими годами? каким образом могут разориться неприкасаемые люди?
Первым дело оформляется все на бумагах, а потом инкассаторы собирают деньги и перевозят. Штраф официально в виде миллиарда не бывает, законы не позволяют.
За неофициально будут воевать.
Ѯєrѳ ответил Skorp-winner
сегодня в 17:29
Skorp-winner:
это прокуратура Швейцарии, а не России! гы-гы
Прокуратура Швейцарии ничем не отличается от России.
В нашем государстве одно отличие - это экономический уровень.
Owl Fake ответил Ѯєrѳ
сегодня в 17:28
Ѯєrѳ:
Миллиарды не Шейха, а лишь на его имя оформлено. Да и банк такие деньги годами будет переводить, можно разорится и нет таких денег.
Ну во-первых, он не шейх, а близкий друг эмира Катара. Во-вторых, какие деньги? какими годами? каким образом могут разориться неприкасаемые люди?
Ѯєrѳ ответил Skorp-winner
сегодня в 17:27
Skorp-winner:
сейчас псж лопнет и мы сразу войдем в топ-5 чемпионатов уефа! гы-гы
Даже если ПСЖ лопнет, во Франции есть другие гранды. Монако, Лион сильнее команд из РПЛ.
Ѯєrѳ ответил Owl Fake
сегодня в 17:25
Owl Fake:
Максимум что грозит - денежный штраф, размер которого шейха не интересует, в миллионах или миллиардах.. Денег у него немерено, даже невозможно узнать их точную сумму.
Миллиарды не Шейха, а лишь на его имя оформлено.
Да и банк такие деньги годами будет переводить, можно разорится и нет таких денег.
Paris Saint - Germain
сегодня в 17:23
Кок дело открыли, так его и закроют.
cannongun
сегодня в 17:18
ну хоть какое-то разнообразие в жизни Аль-Хелаифи
нечитайло
сегодня в 17:17
Пользуются положением
Дмитрий Аександров
сегодня в 17:14
Руки прочь от президента ПСЖ!!!
Не мешайте ему строить новый клуб.
Owl Fake ответил Skorp-winner
сегодня в 17:10
Skorp-winner:
это прокуратура Швейцарии, а не России! гы-гы
Максимум что грозит - денежный штраф, размер которого шейха не интересует, в миллионах или миллиардах..
Денег у него немерено, даже невозможно узнать их точную сумму.
Skorp-winner
сегодня в 17:06
сейчас псж лопнет и мы сразу войдем в топ-5 чемпионатов уефа! гы-гы
Skorp-winner ответил Owl Fake
сегодня в 17:05
Owl Fake:
Я вас умоляю, уголовное дело на миллиардера..
это прокуратура Швейцарии, а не России! гы-гы
oligarx vasia
сегодня в 17:04
Закроют шейха,то футболисты ПСЖ сразу встанут в очередь в центр занятости по безработице)))
Skorp-winner
сегодня в 17:04
Очередной мешок лопнет! очень обрадуюсь если так и произойдет! гы-гы
Owl Fake
сегодня в 17:03
Я вас умоляю, уголовное дело на миллиардера..
RUSTY8
сегодня в 17:03
фсё...ПСЖ расформируют, французским клубам 5-летний запрет к Еврокубкам
ОлегаТэ
сегодня в 17:02
Придётся Неймаром откупаться...
Obdulio Varela
сегодня в 17:02
Шила в МЕШКЕ не утаишь
Belgie2009
сегодня в 16:55
Закроют скоро шарашкину контору...Неймар с Мбаппе перейдкт в Реал гы гы
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