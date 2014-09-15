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Бендтнер: «Последний год в „Арсенале“ я просто потерял»

15 сентября 2014, 22:56
 Датский форвард Никлас Бендтнер, недавно ставший игроком «Вольфсбурга», признался, что не хотел летом прошлого года возвращаться в «Арсенал» из аренды в «Ювентусе».

«Арсенал» отправил меня в аренду в «Ювентус», и там все сложилось неплохо. Я играл регулярно и был в форме. Потом я травмировался и был вынужден пропустить шесть месяцев.

«Ювентус» стал чемпионом, и я желал продолжить карьеру в нем. Но «Арсенал» забрал меня назад, после чего я потерял там целый год. И это раздражает меня больше всего", — сказал Бендтнер.
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