«Вест Хэм» может заменить Билича тренером из Примеры

Руководство «Вест Хэма» не удовлетворено результатами, которые показывает команда под руководством Славена Билича. По слухам, «молотобойцы» готовы уволить хорватского специалиста и пригласить на его место главного тренера «Эспаньола» Кике Санчеса Флореса. Испанец ранее отмечал свое желание вернуться в Англию, когда подойдет к концу срок контракта.

После 7 туров «Вест Хэм» занимает 15 место в турнирной таблице АПЛ, опережая команды из зоны вылета на два очка.

Ранее также сообщалось, что лондонский клуб могут возглавить Томас Тухель или Маурицио Сарри.

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