Бывший игрок «Барселоны» Амор получил должность в клубе

На руководящих должностях «Барселоны» пополнение — бывший полузащитник «блаугранас» Гильермо Амор занял должность директора по производственным отношениям.

Это назначение развяжет руки техническому директору каталонского клуба Роберту Фернандесу, который сосредоточится на анализе футбольного рынка и поиске игроков. Амор же станет связующим звеном между руководством клуба и командой, и будет работать с молодежью.

Напомним, что несколько дней назад полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста подписал с клубом пожизненный контракт.

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