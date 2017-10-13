«Локомотив» устроил ночь ужасов на своем стадионе

«Локомотив» решил отметить пятницу 13-го необычным флешмобом. Домашняя арена «железнодорожников» обрела мрачные тона и украсилась атрибутами классического фильма ужасов.

«Пятница 13-е. С наступлением сумерек на нашей арене что-то пошло не так. Неспроста всё это. А как проходит ваш день?» - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Как суеверия влияют на футбольный мир, вы можете прочесть здесь.

Пятница 13-е. С наступлением сумерек на нашей арене что-то пошло не так. Неспроста всё это 😱 А как проходит ваш день? #чтотобудет pic.twitter.com/2AKUV4yhsU — ФК Локомотив (@fclokomotiv) 13 октября 2017 г.

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