Контракт обязывает Месси сыграть в матче с Россией

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко сообщил о договоре с аргентинской стороной. Аргентинцы обязуются отправиться на товарищеский матч со сборной России в сильнейшем составе. В частности, на поле появится главная звезда аргентинцев — Лионель Месси.

«Да, это одно из условий контракта. Точно ли Месси приедет в Россию? Да, в этом есть уверенность», - сообщил Мутко.

Напомним, что подопечные Станислава Черчесова проведут контрольный поединок со сборной Аргентины 11 ноября.

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