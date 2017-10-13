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«Ахмат» и «Спартак» определились с составами на матч 13-го тура РФПЛ

сегодня, 18:32
АхматАхмат-:-СпартакСпартак19:30 Не начался

Чемпионат России возобновится матчем «Ахмата» и «Спартака», который состоится в рамках 13-го тура. Команды объявили свои составы.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Сампайо, Бацуев, Бериша, Сильва, Садаев, Мбенге, Лео.

Запасные: Гудиев, Плиев, Ромеро, Кадыров, Роши, Раванелли, Митришев, Ахъядов.

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Комбаров, Джикия, Таски, Самедов, Глушаков, Промес, Фернандо, Адриано, Роша.

Запасные: Максименко, Боккетти, Кутепов, Щербаков, Петкович, Самсонов, Попов, Бакаев, Мельгарехо, Пашалич, Давыдов.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

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Все комментарии
termis ответил Давно Мясной
сегодня в 19:23
Давно Мясной:
по расстановке не совсем понятно, 4\4\2 или 4\5\1
Скорее всего 4 4 2 Промес и Адриано в атаке
Самовлюблённый Конь ответил Сергеевич вернулся 1
сегодня в 19:21
Сергеевич вернулся 1:
Тяжёлый матч будет, тем интересней. Это завтра 3-х этажный автобус в Краснодаре с пионерами, а сегодня атакующий футбол. Честной, справедливой борьбы на поле, и не только!
не говори гоп, пока не перепрыгнешь...
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 19:20
Тяжёлый матч будет, тем интересней. Это завтра 3-х этажный автобус в Краснодаре с пионерами, а сегодня атакующий футбол. Честной, справедливой борьбы на поле, и не только!
Бочар
сегодня в 19:18
Спартак, набирай обороты!
makkie
сегодня в 19:03
Ого, и у Спартака, и у Ахмата атакующие расстановки - неужели без обороны играть будем?)

З.Ы. Сколько же у нас Рош в чемпионате :)))
вованыч 80
сегодня в 19:01
А где Рамзан в составе Ахмата?
сергей барашков
сегодня в 19:01
Лучше в мире нет пока команды лучше СПАРТАКА .ждем победы нам удачи
drug01
сегодня в 18:57
13 тур,13 число и пятница!!!!! Кто верит?????
Алексей Буренин
сегодня в 18:54
интересный матч должен быть
kidman4ik
сегодня в 18:54
Наверное это оптимальнейший состав за последнее время.
С таким составом ожидаю увидеть яркую игру в атаке и минимум 3 мяча в воротах Ахмата.
Хорошо было бы если бы не пропустили.
Всем приятного просмотра, и хорошего вечера.
football is a great game
сегодня в 18:53
победы Спартаку
Алексей Коротеев
сегодня в 18:49
Не важно какой будет состав , главное , что бы настрой был подобающий !!!
Правнук Сталина
сегодня в 18:49
Сегодня пятница 13))) так что можно и 4-0 выиграть и 5-0 проиграть))) Эт я про Спартак. Но хоть поглядим, на что вообще команда расчитывает, Главное достойная игра. А результат после нее(достойной игры) можно принять , любой.....
Сергей Саныч
сегодня в 18:48
Спартаку победы.
Просто Мутко
сегодня в 18:47
Комбаолв Самедов Глушаков в старте - значит будет шашлык
Petergoff
сегодня в 18:46
Удачи Терек,ну и конечно победы.
vka1970 ответил Давно Мясной
сегодня в 18:44
Давно Мясной:
Я не спорю, что нормальный, мне просто интересно Рошу или Промеса вперед Каррера выдвинет
Вообще не факт, что впереди будет ярко выраженное нападение.
Дождись матча.
Давно Мясной ответил vka1970
сегодня в 18:42
vka1970:
По ходу пьесы варьировать будут. Нормальный состав. Спартаку победы !!!
Я не спорю, что нормальный, мне просто интересно Рошу или Промеса вперед Каррера выдвинет
tesch
сегодня в 18:41
Удачи Спартак!
vka1970 ответил Давно Мясной
сегодня в 18:41
Давно Мясной:
по расстановке не совсем понятно, 4\4\2 или 4\5\1
По ходу пьесы варьировать будут.
Нормальный состав.
Спартаку победы !!!
eaguar ответил Skorp-winner
сегодня в 18:40
Скропим по тебе Виннер .
Заполярный
сегодня в 18:38
ТОЛЬКО СПАРТАК, ТОЛЬКО ПОБЕДА. ВПЕРЕД СПАРТАК.
eaguar
сегодня в 18:37
Победы Спартаку , тчк .
Давно Мясной
сегодня в 18:37
по расстановке не совсем понятно, 4\4\2 или 4\5\1
Заполярный
сегодня в 18:35
УДАЧИ ТЕБЕ СПАРТАК.
romarez
сегодня в 18:35
Победы Спартаку!
Эллочка
сегодня в 18:34
    Skorp-winner
    сегодня в 18:33
    Вперед,Ахмат! Уверенной победы грознецам! гы-гы
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