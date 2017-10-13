«Ахмат» и «Спартак» определились с составами на матч 13-го тура РФПЛ

Чемпионат России возобновится матчем «Ахмата» и «Спартака», который состоится в рамках 13-го тура. Команды объявили свои составы.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Сампайо, Бацуев, Бериша, Сильва, Садаев, Мбенге, Лео.
Запасные: Гудиев, Плиев, Ромеро, Кадыров, Роши, Раванелли, Митришев, Ахъядов.
«Спартак»: Селихов, Ещенко, Комбаров, Джикия, Таски, Самедов, Глушаков, Промес, Фернандо, Адриано, Роша.
Запасные: Максименко, Боккетти, Кутепов, Щербаков, Петкович, Самсонов, Попов, Бакаев, Мельгарехо, Пашалич, Давыдов.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
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