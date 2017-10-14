Бакайоко: «Поменяю цвет волос, как только забью за „Челси“»

Полузащитник «Челси» Тьему Бакайоко пообещал поменять цвет своих волос, после того как он забьёт свой первый гол за лондонский клуб:

«Как только я забью гол, то поменяю цвет своих волос. Возможно, это будет синий. Мне нравится перекрашивать их время от времени. Иногда мне кажется, что это приносит удачу. После игры с „Ман Сити“ я покрасил некоторую часть волос в белый цвет.

Я всегда мечтал играть за определённые клубы. „Челси“ является одним из них. Я наблюдал за их игрой в прошлом сезоне и представлял, как хорошо было бы играть за эту команду».

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