Кейн - лучший игрок Премьер-Лиги в сентябре

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн назван лучшим футболистом английской Премьер-Лиги в сентябре.
В четырех сентябрьских турах 24-летний англичанин забил 6 мячей, чем помог «шпорам» набрать 10 из 12 возможных очков.
В голосовании Кейн опередил нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне, хавбека «Брайтон энд Хоув Альбион» Паскаля Гросса, защитника «Ньюкасла» Джамала Лашеля, форварда «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку и нападающего «Челси» Альваро Морату.
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Возьмите уже понималы футбола и объясните ему что Кейн это "кто попало")))))))
Возьмите уже понималы футбола и объясните ему что Кейн это "кто попало")))))))
Ураган > Лукаку
Ураган > Лукаку