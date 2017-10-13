Кейну осталось ещё раз выиграть награду лучшему игроку месяца, чтобы повторить рекорд АПЛ

В очередной раз получив награду лучшему игроку месяца в английской Премьер-Лиге, 24-летний форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн сравнялся по их числу с экс-нападающими «Манчестер Юнайтед» Уэйном Руни и Робином ван Перси (также выступал за «Арсенал»).

Теперь трое занимают второе место в истории турнира по количеству завоеванных наград игроку месяца (по пять таких признаний).

Первое место продолжает удерживать бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард, в активе у которого шесть таких наград.

Most Premier League Player of the Month awards in history:



Steven Gerrard (6)

Robin van Persie (5)

Wayne Rooney (5)

Harry Kane (5) pic.twitter.com/aPryFrQcoE — Squawka Football (@Squawka) 13 октября 2017 г.

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