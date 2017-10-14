МакГрегор: «Из-за акцента Слуцкий понятия не имеет, что я говорю, особенно когда злюсь»

Вратарь «Халл Сити» Аллан МакГрегор и главный тренер команды Леонид Слуцкий на пресс-конференции обменялись шутками о шотландском акценте голкипера «тигров».

«Слуцкий понятия не имеет, о чём я ему говорю, особенно когда я злюсь. На самом деле мы очень хорошо общаемся. Он замечательный человек. Мы должны ценить то, что он делает для клуба», — сказал МакГрегор.

«Никто в команде не может его понять. Иногда он задаёт мне вопрос, а я не могу ничего понять из-за его сильного шотландского акцента. В таких случаях я смотрю на нашего тренера вратарей, но вижу, что он тоже ничего не понимает», — пошутил в ответ Слуцкий.

Наставник «Халла» также отметил, что клубу предстоит тяжёлая игра в чемпионате против «Норвича».

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