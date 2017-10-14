Оньекуру: «Надеюсь вернуться в „Эвертон“ в январе»

Нападающий Анри Оньекуру только этим летом перебрался в «Эвертон», но английский клуб решил сразу же отправить игрока в «Андерлехт» на правах аренды. В составе чемпиона Бельгии футболист забил 6 голов за 9 матчей. Нигериец сообщил, что уже в январе может вернуться в Англию:

«Я действительно общался с представителями „Эвертона“ на выходных и сейчас кое-чего жду. Вот и всё, что пока могу сказать.

Надеюсь вернуться в „Эвертон“ в январе, но он еще не наступил, так что я сосредоточен на игре за „Андерлехт“».

В минувшем сезоне Оньекуру показал выдающуюся результативность, наколотив 22 гола в чемпионате Бельгии в составе «Эйпена».

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