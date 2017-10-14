Моуриньо удивлен решением сборной Бельгии выпустить травмированного Феллаини

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес решил включить восстанавливающегося после травмы полузащитника Маруана Феллаини в стартовый состав на матч с Боснией и Герцеговиной, что привело к повторному повреждению игрока. Наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо, который берег футболиста и не выпускал его на поле, удивлен решением тренерского штаба бельгийцев:

«Я не могу контролировать то, чем они занимаются в национальной команде. Я удивлен, да. Но не злюсь. Я не могу злиться, ведь от меня их решения не зависят».

Из-за травмы Феллаини пропустит важный поединок «красных дьяволов» с «Ливерпулем».

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