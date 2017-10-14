Венгер: «Озил - один из лучших игроков в мире»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер назвал полузащитника Месута Озила одним из лучших футболистов в мире.

«Болельщики часто жалуются на плохую игру команды. Иногда они, конечно же, бывают правы. Но чаще всего они делают скоротечные выводы. Вспомните наши последние игры в прошлом сезоне. Мы выдали хорошую серию из побед. Обыграли „Манчестер Сити“ в полуфинале Кубка Англии, а затем обыграли „Челси“ в финале. Нам нужно время и несколько высококлассных футболистах, таких как Озил. Он один из лучших в мире на данный момент», - сказал Венгер.

Ранее Венгер отметил, что Озил и Алексис Санчес могут покинуть команду в ближайшем будущем.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте