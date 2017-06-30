«Эвертон» оформил трансфер Оньекуру

Как и ожидалось, «Эвертон» завершил подписание нападающего «Эйпена» Анри Оньекуру.

Сумма трансфера не разглашается. 20-летний нигериец, в минувшем сезоне ставший лучшим бомбардиром чемпионата Бельгии, поставил подпись под пятилетним трудовым соглашением с «ирисками».

В следующем сезоне Оньекуру будет на правах аренды выступать за «Андерлехт», в составе которого продолжит набираться опыта и дебютирует в Лиге чемпионов.