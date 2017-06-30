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«Эвертон» оформил трансфер Оньекуру
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферы, Эвертон, Эйпен, Андерлехт, Оньекуру Анри
Сегодня, 18:33 | Источник: ФК "Эвертон" | Редакция: Антон Белюсь
Как и ожидалось, «Эвертон» завершил подписание нападающего «Эйпена» Анри Оньекуру.
Сумма трансфера не разглашается. 20-летний нигериец, в минувшем сезоне ставший лучшим бомбардиром чемпионата Бельгии, поставил подпись под пятилетним трудовым соглашением с «ирисками».
В следующем сезоне Оньекуру будет на правах аренды выступать за «Андерлехт», в составе которого продолжит набираться опыта и дебютирует в Лиге чемпионов.
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