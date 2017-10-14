Маркос Алонсо: «Я счастлив в „Челси“, но однажды хочу вернуться в Испанию»

Защитник «Челси» Маркос Алонсо на закате карьеры хочет вернуться на родину — в Испанию:

«Прежде чем я закончу карьеру, хочу вернуться в Испанию и поиграть в Ла Лиге, ведь у меня не было возможности провести там достаточно игрового времени.

Но сейчас я очень счастлив в Лондоне и думаю только о субботней игре с „Кристал Пэлас“. Мне очень нравится Премьер-Лига, в которой я получил возможность представлять „Челси“ и выигрывать вместе с ним титулы».

Напомним, что Алонсо является воспитанником «Реала», но во взрослой команде не задержался и уехал в Англию.

В матче с «Кристал Пэлас» «Челси» не смогут помочь травмированные Н’Голо Канте и Альваро Мората.

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