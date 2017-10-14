Гвардиола: «Я очень разочарован словами Почеттино»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал «Тоттенхэм» «командой Харри Кейна», чем вызвал неодобрительную реакцию главного тренера «шпор» Маурисио Почеттино. Аргентинец назвал поступок Гвардиолы неуважительным, но Хосеп с ним не согласен:

«Я неуважителен? Мы же столько раз с ним встречались и общались... Может, мой английский был не совсем точен. Я никогда не выражаю свое неуважение к коллегам на пресс-конференциях. Никогда.

Я назвал „Тоттенхэм“ „командой Харри Кейна“ потому что тот забивает много голов. Я прекрасно знаю, что „Тоттенхэм“ — это не только Харри Кейн. Может, стоило назвать их „командой Почеттино“, а не Кейна. В прошлом сезоне был один парень, который восхвалял стиль игры „шпор“ больше всех остальных. Это был я. Я очень уважаю „Тоттенхэм“ за их выступления в течение последних двух-трех лет. Говорил это много раз, и повторяю опять. Прошлый сезон они закончили выше нас, а это о многом говорит.

Никогда в карьере я не проявлял неуважения. Поэтому я очень разочарован словами Маурисио. Думаю, что он ошибся».

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