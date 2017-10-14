Мойес: «Феллаини — последний, кого я хотел видеть в „Манчестер Юнайтед“»

Вспоминая о своей работе в «Манчетер Юнайтед», наставник Дэвид Мойес отметил, что он был против подписания полузащитника Маруана Феллаини:

«Я не хотел, чтобы „Манчестер Юнайтед“ первым делом подписывал Феллаини. Более того, Феллаини я бы выбрал в самую последнюю очередь. Мы присматривались к Неманье Матичу. В то время у него не складывалось в „Челси“, он перебрался в „Бенфику“, но нас по-прежнему интересовал.

Вероятно, мы больше всего нуждались в игроке оборонительного плана. Нужен был тот, кто будет оставаться в центре поля и раздавать передачи. В конечном итоге мы не получили того, на что рассчитывали, и подписали Маруана в день закрытия трансферного окна, иначе бы у нас не было вообще ни одной покупки летом».

Отметим, что теперь Феллаини стал важным игроком в команде Жозе Моуриньо.

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