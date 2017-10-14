«Динамо» - «СКА-Хабаровск»: стартовые составы

Стали известны составы на матч «Динамо» - «СКА-Хабаровск». Напомним, что у «Динамо» незадолго до этой встречи сменился главный тренер.
«Динамо»: Шунин, Козлов, Шуньич, Морозов, Хольмен, Соснин, Сапета, Темников, Зотов, Ташаев, Бечирай.
Запасные: Лещук, Тиам, Погребняк, Вандерсон, Цаллагов, А.Терехов, Калугин, Катрич, Н.Обольский.
«СКА-Хабаровск»: Довбня, Черевко, Димидко, Пуцко, Гришко, Габулов, Казанков, Наваловский, Дедечко, Калинский, Маркович.
Запасные: Криворучко, Тишкин, Карасев, Барбаро, Никифоров, Савичев, Христов.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
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