Алли хочет получать в «Тоттенхэме» 160 тысяч фунтов в неделю

«Тоттенхэм» готов продлить контракт со своей восходящей звездой Деле Алли, однако футболист уже не согласен получать по 50 тысяч фунтов в неделю, как было раньше. Зная об интересе к своей персоне со стороны других клубов, хавбек требует у руководства «шпор» 160 тысяч фунтов в неделю. Если лондонский клуб примет условия футболиста, Алли станет самым высокооплачиваемым игроком команды.

Сообщается, что Харри Кейн и Уго Льорис сейчас получают в «Тоттенхэме» по 100 тысяч фунтов в неделю.

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