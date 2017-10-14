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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 8 тур
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17:00 53’ Кристал Пэлас 2:1 Челси
17:00 54’ Манчестер Сити 3:2 Сток Сити
19:30 сегодня Уотфорд -:- Арсенал
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17:00 51’ Норвич Сити 0:1 Халл Сити
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16:30 82’ Бавария 4:0 Фрайбург
16:30 80’ Герта 0:2 Шальке-04
19:30 сегодня Боруссия Д -:- РБ Лейпциг
Испания. Примера 2017/2018, 8 тур
17:15 Закончился первый тайм Хетафе 0:1 Реал
21:45 сегодня Атлетико М -:- Барселона
Италия. Серия А 2017/2018, 8 тур
19:00 сегодня Ювентус -:- Лацио
21:45 сегодня Рома -:- Наполи
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 13 тур
14:00 Матч завершен Динамо М 2:0 СКА-Хабаровск
16:30 Идет второй тайм, 84’ Урал 1:0 Анжи
19:00 сегодня Краснодар -:- ЦСКА
Россия. ФНЛ 2017/2018, 18 тур
13:00 Матч завершен Томь 1:0 Факел
14:00 Матч завершен Олимпиец 0:3 Кубань
14:00 Матч завершен Крылья Советов 1:1 Ротор
14:00 Матч завершен Динамо СПб 2:2 Спартак-2
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Шунин: «„Динамо“ могло забивать намного больше, но немного не повезло»

сегодня, 17:09
ДинамоДинамо2 : 0СКА-ХабаровскСКА-ХабаровскМатч завершен

Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал итоги встречи 13-го тура РФПЛ с клубом «СКА-Хабаровск» (2:0).

«Сегодня мы действовали как одно целое, и мне приятно было находиться на поле. У нас многое получалось, и это здорово. Если говорить по игре, то „Динамо“ могло забивать СКА гораздо больше, но немного не повезло. Главное теперь - продолжить в том же духе.

Работа с Хохловым? Не хочу раскрывать секреты тренировочного процесса. Могу лишь сказать, что Хохлов добавил эмоционального всплеска команде. Все рвутся на поле, пытаются что-то доказать. Думаю, что если выходить на каждый матч с таким настроем, то победы станут далеко не редкостью».

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Все комментарии
Борисыч1
сегодня в 18:07
Всплеск эмоций - это хорошо. А вот как дальше игра без тренера пойдёт - увидим.
Obdulio Varela
сегодня в 17:20
И так пойдёт
Napoleon Bonapart
сегодня в 17:14
Могло, но и СКА- дважды, штанги проверил.....
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