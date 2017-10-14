Шунин: «„Динамо“ могло забивать намного больше, но немного не повезло»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал итоги встречи 13-го тура РФПЛ с клубом «СКА-Хабаровск» (2:0).

«Сегодня мы действовали как одно целое, и мне приятно было находиться на поле. У нас многое получалось, и это здорово. Если говорить по игре, то „Динамо“ могло забивать СКА гораздо больше, но немного не повезло. Главное теперь - продолжить в том же духе.

Работа с Хохловым? Не хочу раскрывать секреты тренировочного процесса. Могу лишь сказать, что Хохлов добавил эмоционального всплеска команде. Все рвутся на поле, пытаются что-то доказать. Думаю, что если выходить на каждый матч с таким настроем, то победы станут далеко не редкостью».

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