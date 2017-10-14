Поддубский: «У „Динамо“ мало что поменялось после ухода Калитвинцева»

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский прокомментировал встречу с «Динамо».

«Проиграли, какие могут быть комментарии… Моменты были, но команда допустила очень много брака, особенно в первом тайме, и долго работала с мячом. Не знаю, перегорела ли команда. Что касается отсутствия Коряна, то он играл за сборную Армении, приехал с температурой, решили его поберечь.

Что касается „Динамо“, то не особо много поменялось по сравнению с командой Калитвинцева. Случился эмоциональный всплеск. Соперники больше хотели выиграть».



После ухода Юрия Калитвинцева, пост главного тренера «Динамо» возглавил Дмитрий Хохлов.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте