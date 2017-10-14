Пуцко: «„Динамо“ заслужило победу»

Защитник «СКА-Хабаровска» Александр Пуцко отметил, что «Динамо» в матче 13-го тура РФПЛ удалось победить за счет хороших оборонительных действий во втором тайме.

«Обидное поражение, но могу сказать, что соперник заслужил победу. Мы провалили первый тайм, а в начале второй половины встречи грубо ошибались в обороне. Могли использовать свои моменты, но подвела реализация, а главное - „Динамо“ показало хорошую и грамотную игру в обороне».

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